Телемарафон «Всё для Победы!» пройдет на ОТВ в День народного единства

Южноуральцы смогут оказать посильную помощь бойцам СВО

Сегодня, 4 ноября, с 9:00 до 12:00 на телеканале ОТВ пройдет телемарафон «Всё для Победы!», который телеканал проводит совместно с Народным фронтом Челябинской области. В этот раз эфир пройдет уже в 16-й раз.

Зрителям покажут репортажи, снятые «за ленточкой», и сюжеты об оказании помощи бойцам. В студию придут также сотрудники южноуральского фонда «Защитники Отечества», замглавы подшефного Челябинской области Волновахского района Дмитрий Гатов и многие другие.

На время проведения марафона на экране будет транслироваться QR-код, по которому все желающие смогут перевести деньги на специальный счет для покупки бойцам необходимого оборудования.

Напомним, с февраля 2023 года проведено уже 15 телемарафонов, в рамках которых собрано более 27 миллионов рублей.

Возрастное ограничение 16+