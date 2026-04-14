Телемарафон «Всё для Победы!» пройдет на ОТВ в 32‑й раз

Зрители увидят тематические репортажи и смогут поддержать бойцов СВО

В среду, 15 апреля, в День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных сил России телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом проведет телемарафон «Всё для Победы!» (16+). Телезрители смогут не только увидеть тематические репортажи, но и приблизить победу на СВО, перечислив посильную сумму для покупки бойцам необходимой техники.

С утра в эфире телеканала начнут показывать тематические передачи и сюжеты. Так, из программы «Свои герои» (16+) зрители узнают истории южноуральских бойцов, которые отважно отстаивали интересы Родины в боях в Донбассе. Авторы программы «Рассекреченная история» (16+) расскажут, что содержалось в документах, созданных в прошлом веке, с которых лишь недавно был снят гриф секретности. А из специального репортажа «Часовые Родины» (16+) зрители узнают о непростой работе пограничников в нынешних реалиях.

С 9 часов утра на экране будет транслироваться QR-код, по которому зрители смогут перевести посильную для них сумму на нужды южноуральских бойцов. На собранные деньги активисты Народного фронта приобретут технику, стройматериалы, медикаменты и прочее — то, о чем просили сами защитники Родины.

Предстоящий телемарафон пройдет в 32‑й раз. За это время южноуральцы собрали свыше 30 миллионов рублей.