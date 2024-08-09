Телемарафон «Всё для Победы!» пройдет на ОТВ в 14‑й раз

Сбор средств для поддержки бойцов СВО приурочен ко Дню ВВС России

В понедельник, 12 августа, в Дeнь Вoeннo-вoздушныx cил ΡФ на канале ОТВ состоится очередной телемарафон «Всё для Победы!», который проводится совместно с Народным фронтом.

Как рассказала заместитель генерального директора по телевизионному вещанию Оксана Шевченко, день для проведения телемарафона выбран неслучайно.

«Для Челябинской области этот день очень значим. У нас есть авиабазы — Шагол, Упрун, есть единственное в стране училище штурманов. И мы бы очень хотели, чтобы наши зрители откликнулись и поддержали бойцов, которые сейчас находятся на передовой и защищают нашу страну, отстаивают честь региона»,— сказала она.

Эфир телеканала ОТВ в этот день будет тематическим: будут показаны документальные фильмы телекомпании «ЛенТВ»: об истории Донбасса — «Донбасс. Руская земля», о жизни на новых территориях — «В ожидании» и «Война у дома». Традиционно выйдет выпуск программы «СВОи герои» — интервью депутата Госдумы Олега Голикова с нашими южноуральскими бойцами об их подвигах, быте и службе, о любви к Родине.

Кроме того, можно будет еще раз увидеть в эфире ОТВ фильм «Уральская ярость. Черные ножи», посвященный Уральскому добровольческому танковому корпусу — легендарному воинскому подразделению времен Великой Отечественной войны.

И все время на экранах будет транслироваться куар-код, по которому можно будет перевести средства.

Напомним, ОТВ — единственный в стране региональный телеканал, который уже два года проводит телемарафоны в рамках акции Народного фронта «Всё для Победы!».

«Отклик южноуральцев очень большой. За 13 марафонов собрали в общей сложности более 26 миллионов рублей»,— рассказала Оксана Шевченко.

На эти деньги были приобретены вещи, медикаменты, автомобили и многое другое — по заявкам бойцов. Грузы отправляются более чем в 40 подразделений, в которых служат земляки, уточнили в Народном фронте.