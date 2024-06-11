Телемарафон «Всё для Победы!» пройдет на канале ОТВ 12 июня

Его приурочили к празднованию Дня России

Зрители телеканала ОТВ смогут помочь бойцам, находящимся в зоне СВО. Специально для этого на канале пройдет праздничный марафон. Жители Челябинской области смогут навести камеры мобильных телефонов на специальный QR-код на экране и отправить денежную сумму на нужды бойцов.

Праздничный марафон пройдет на ОТВ в 12-й раз. За период с 23 февраля 2023 года челябинцы отправили гуманитарной помощи почти на 24 миллиона рублей. Это не только денежные средства, но и рации, дроны, личные вещи, летние и зимние костюмы, сетки, продукты питания и медицинские препараты.

Также на телеканале челябинцам покажут патриотические художественные и документальные фильмы, концерты и программы «СВОи герои» и «Росгвардия».