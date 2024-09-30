Телемарафон «Всё для Победы!» проходит на ОТВ

Южноуральцы могут помочь бойцам СВО в покупке необходимого оборудования

Сегодня, 30 сентября, на телеканале ОТВ проходит марафон «Всё для Победы!». 15-й по счету телемарафон ОТВ и Народный фронт проводят в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Все телезрители могут не только увидеть тематические репортажи и интервью, но и перечислить деньги на нужды бойцов.

На протяжении всего дня на экране будет транслироваться QR-код, с помощью которого южноуральцы могут перечислить деньги на покупку военнослужащим, находящимся на СВО, необходимого оборудования, лекарств, одежды и много другого. Традиционно все вещи на полученные деньги активисты покупают по заявкам самих бойцов.

ОТВ и Народный фронт проводят телемарафон «Всё для Победы!» с февраля 2023 года. За это время удалось собрать более 26,5 миллиона рублей. На полученные деньги было куплено оборудование для южноуральских бойцов, служащих в более чем 40 подразделениях.

Возрастное ограничение 16+