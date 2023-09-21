Телемарафон «Все для Победы!» стартовал на ОТВ

В течение всего дня жители Челябинской области могут поддержать участников СВО

Сегодня, 21 сентября, на телеканале ОТВ проходит телемарафон «Все для Победы!» в поддержку участников СВО. Во время прямого эфира жители Челябинской области могут отправить деньги на нужды бойцов с помощью QR-кода, который весь день будет высвечиваться на экране.

Совместный марафон телеканала ОТВ и Народного фронта проходит уже в третий раз. Предыдущий состоялся 22 августа, тогда было собрано почти 1,5 миллиона рублей. На эти деньги были закуплены спецснаряжение и техника. В ходе первого марафона, который длился на протяжении десяти дней в феврале 2023 года, южноуральцы собрали более 14 миллионов рублей.

Зрители телемарафона узнают о службе военных из первых уст, а также из специальных репортажей журналистов медиахолдинга «Первый областной». Кроме того, на ОТВ покажут фильм об участниках спецоперации.

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