Телемарафон «Все для Победы!» пройдет в Челябинской области 21 сентября

Зрители телеканала ОТВ смогут отправить деньги на поддержку бойцов СВО

В четверг, 21 сентября, в эфире телеканала ОТВ пройдет марафон «Все для победы!» в поддержку бойцов специальной военной операции. Жители Челябинской области смогут отправить деньги на нужды военнослужащих с помощью QR-кода, который на протяжении всего дня будет транслироваться в эфире, передает ИА «Первое областное».

Телеканал ОТВ проводит марафон совместно с региональным отделением Народного фронта уже в третий раз. Последний марафон прошел 22 августа, всего было собрано почти 1,5 миллиона рублей. На эти деньги были закуплены спецснаряжение и техника для южноуральских бойцов, которые они сами заказывали у исполкома. В ходе первого марафона, который длился в феврале 2023 года на протяжении 10 дней, южноуральцы собрали более 14 миллионов рублей.

В рамках телемарафона зрители телеканала не только смогут поддержать бойцов спецоперации, но и узнают об их службе из уст самих военнослужащих, а также из специальных репортажей, которые были сняты журналистами медиахолдинга «Первый областной» на территории Донбасса. Кроме того, 21 сентября на ОТВ покажут фильм о героях войны.