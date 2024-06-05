Телемарафон «Всё для Победы!» пройдет на ОТВ в День России

Благотворительная акция пройдет в 12‑й раз

На телеканале ОТВ пройдет праздничный марафон, приуроченный ко Дню России. В течение дня зрители смогут перечислить средства на помощь бойцам СВО, наведя камеру телефона на специальный QR‑код.

Помимо интерактивной ссылки, на телеканале пустят художественные и документальные военно-патриотические фильмы, концерты, а также программы «СВОи герои» и «Росгвардия».

«В эфире будет все то, что вызывает гордость за нашу страну, за наших людей, что вселяет уверенность в нашу победу», — отметила замгендиректора по телевещанию медиахолдинга «Первый областной» Оксана Шевченко.

Телемарафон стартует уже в 12‑й раз. Это совместный проект ОТВ и Народного фронта. За прошлый марафон, который длился с 1 по 9 мая, южноуральцы перечислили свыше 1 миллиона рублей и передали раций, летних костюмов, продуктов питания и медицинских принадлежностей на 950 тысяч рублей.

Напомним, «Первый областной» — единственный в стране региональный телеканал, который проводит благотворительные марафоны в поддержку бойцов СВО. За все время работы проекта зрители ОТВ собрали свыше 25 миллионов рублей.