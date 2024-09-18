Телемарафон «Всё для Победы!» пройдет на ОТВ в 14‑й раз

В течение дня на телеканале покажут тематические репортажи и интервью

Телеканал ОТВ и Народный фронт готовят новый — 14‑й по счету — телемарафон «Всё для Победы!». Сбор средств для нужд южноуральских бойцов, которые несут службу на специальной военной операции, пройдет 30 сентября 2024 года.

В течение дня на телеканале покажут тематические репортажи и интервью, в студии побывают гости, которые тем или иным образом помогают фронту: плетут масксети, делают окопные свечи, возят «за ленточку» гуманитарную помощь и пр. В течение эфира на экране будет транслироваться QR‑код, по которому все желающие смогут перечислить любую посильную помощь для фронта.

Время проведения марафона всегда неслучайно. Нынешнее мероприятие приурочено к относительно новой памятной дате: Дню воссоединения с Россией новых регионов — Донбасса и Новороссии. В 2024 году мы будем отмечать это событие второй раз.

Напомним, четыре южных региона — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — вернулись в состав России 30 сентября 2022 года. Договоры о включении новых территорий были подписаны после проведения референдумов: жители этих территорий большинством голосов поддержали присоединение к нашей стране.

ОТВ — единственный в стране региональный телеканал, который с февраля 2023 года регулярно проводит сборы помощи для бойцов СВО в рамках акции Народного фронта. За неполные два года состоялось 13 телемарафонов. Благодаря южноуральским телезрителям собрано более 26 миллионов рублей, на которые приобретаются машины, оборудование, вещи, медикаменты и многое другое. Вся гуманитарная помощь поступает в адрес более чем 40 подразделений, где служат представители Челябинской области.