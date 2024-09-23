Телемарафон «Всё для Победы!» пройдет на ОТВ 30 сентября

Это будет 15‑й по счету марафон

30 сентября, в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, телеканал ОТВ и Народный фронт проведут 15‑й по счету телемарафон «Всё для Победы!». Все желающие смогут перечислить деньги на нужды южноуральских бойцов, находящихся в зоне СВО, передает ИА «Первое областное».

В течение всего дня на телеканале будут транслироваться тематические репортажи, ролики, интервью, фильмы. В гостях у журналистов ОТВ побывают южноуральцы, которые тем или иным способом помогают бойцам: плетут маскировочные сети, возят гуманитарную помощь, делают окопные свечи. Все это время на экране будет транслироваться QR‑код, по которому телезрители смогут перечислить деньги, оказав бойцам любую посильную помощь.

С февраля 2023 года телеканал ОТВ и Народный фронт провели уже 14 телемарафонов, в рамках которых собрали более 26,5 миллиона рублей. На собранные деньги были куплены автомобили, оборудование, медикаменты, вещи и многое другое — все, о чем просили сами бойцы. Гуманитарная помощь поступает в адрес более чем 40 подразделений, где служат бойцы из Челябинской области.