Телемарафон «Всё для Победы!» пройдет 7 июля на ОТВ

Все желающие смогут оказать помощь бойцам

Зрители телеканала ОТВ в очередной раз смогут помочь южноуральским бойцам, находящимся в зоне СВО.

Новый телемарафон «Всё для Победы!», который проводится совместно с Народным фронтом, состоится в День воинской славы России, 7 июля, когда отмечается День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении 1770 года. Напомним, в Челябинской области в честь этого события названо село Чесма.



В течение всего дня зрители смогут отправить денежную помощь с помощью специального QR-кода, который будет транслироваться на экране. Средства пойдут на закупку вещей, оборудования и медикаментов по заявкам военнослужащих.

Напомним, что на прошлом телемарафоне, приуроченном ко Дню России, зрители телеканала ОТВ перечислили 250 тысяч рублей, а также принесли в исполком Народного фронта помощи на 1,7 миллиона рублей.