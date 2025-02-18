Телемарафон «Всё для Победы!» будет идти на ОТВ до Дня защитника Отечества

Собранные средства направят на технику для бойцов

На канале ОТВ с 17 февраля идет телемарафон «Всё для Победы!». Он приурочен ко Дню защитника Отечества, проводится совместно с Народным фронтом и продлится целую неделю, до 23 февраля.

Это 19-й по счету телемарафон. За предыдущие удалось собрать 28,7 миллиона рублей. Подробнее о том, что приобретают на собранные средства, рассказал руководитель Народного фронта в Челябинской области.

«Это приборы ночного видения и тепловизионные прицелы, квадрокоптеры, системы РЭБ, анализаторы дронов и так далее. Все деньги, которые мы с вами собираем в рамках телемарафонов, мы направляем именно на оперативные нужды бойцов. На данный момент это технические средства», — отметил Денис Рыжий.