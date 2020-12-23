Телеканал Ural1 выиграл конкурс на отдельную кнопку в кабельных сетях

Бывший «СТС-Челябинск» теперь будет вещать на 22-й кнопке. Канал выиграл конкурс у 31-го канала

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Бывший канал «СТС-Челябинск», ныне Ural1, после перехода телевидения на цифру пропал из эфира и вещал на разных кнопках в зависимости от кабельного оператора, из-за чего многие челябинцы потеряли его из виду. Сегодня состоялся конкурс на право вещать на 22-й кнопке в кабельных сетях, и телеканал Ural1 выиграл место в сетке, оттеснив 31 канал.



Напомним, первые 20 каналов в любом кабельном канале занимают федеральные телекомпании, 21-я кнопка отдана региональному каналу — в нашем случае это ОТВ, а 22-я закреплена за одним из муниципальных каналов, который в Челябинске определился сегодня. Теперь любой горожанин на 22-м канале сможет смотреть передачи Ural1.



Директор телеканала и главный редактор Наталья Игнатович сообщила «Первому областному», что команда уже готовит несколько новых проектов.



«Мы — полноценное городское телевидение и будем рассказывать о том, чем живет Челябинск. Не меньше двадцати процентов эфирного времени мы отдадим программам, посвященным разным аспектам жизни в нашем городе. Так, готовится программа "Говорит Челябинск", в которой жители смогут напрямую задавать мэрии вопросы, в том числе в формате видеообращений. Уже записано несколько выпусков новой программы "Готовим на Урале", где свои любимые блюда будут готовить известные люди города. Первыми героями кулинарной программы стали глава города Наталья Котова и главный врач ОКБ № 3 Михаил Вербицкий », — рассказала Наталья Игнатович.



Будут иметь продолжение и популярные у зрителей проекты: «Хочу быть моделью» и «Мисс Урал». Ну и конечно, фирменные «Городские новости», которые команда делает давно и профессионально, будут выходить несколько раз в день.

