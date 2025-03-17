Телеканал ОТВ запускает новый сбор для бойцов в День воссоединения Крыма с Россией

Телемарафон 18 марта будет уже 21‑м

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Телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом объявляет новый, 21-й по счету, телемарафон для сбора помощи бойцам специальной военной операции. Продолжение грандиозного проекта состоится в знаковый для страны день — 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией.

С самого утра в эфире телеканала будут транслироваться тематические репортажи, посвященные военнослужащим, событиям «за ленточкой», а также восстановлению освобожденных территорий.

На телеэкранах в течение всего дня будет транслироваться специальный куар-код, по которому можно будет перевести средства. Все собранные деньги пойдут на закупку спецоборудования, медикаментов, одежды для бойцов, а также строительные инструменты и материалы для Новороссии.

Также помощь от граждан будут принимать в штабе Народного фронта в Челябинске.

Напомним, за время проведения подобных телемарафонов зрители телеканала ОТВ собрали почти 30 миллионов рублей, в том числе свыше 5 миллионов — в ходе февральской акции, которая стала 20-й, юбилейной и была приурочена ко Дню защитника Отечества.