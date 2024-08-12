Телеканал ОТВ вновь запустил марафон «Всё для Победы!»

Перечислить деньги для поддержки южноуральских бойцов можно по куар-коду в углу экрана

Новый — 14-й по счету — телемарафон «Всё для Победы!» стартовал сегодня, в День Военно-воздушных Сил России на канале ОТВ.

На экранах транслируется куар-код, по которому можно перевести средства. Деньги пойдут на закупку всего самого необходимого по заявкам бойцов: генераторов и радиостанций, квадрокоптеров и тепловизионных прицелов, цифровых биноклей, маскировочных сетей и многого другого.

Эфир сегодня — тематический: зрители увидят «документалки» об истории Донбасса, о жизни на новых территориях; интервью с героями СВО и многое другое.

Напомним, за два года проекта, который медиахолдинг «Первый областной» реализует совместно с Народным фронтом, южноуральцы собрали для бойцов-земляков более 26 миллионов рублей.