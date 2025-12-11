Телеканал ОТВ продолжит марафон «Всё для Победы» в День Конституции

В эфир выйдут спецрепортажи про СВО, весь день на экране — QR‑код для перечисления средств

Телеканал ОТВ и Народный фронт в Челябинской области продолжают марафон «Всё для Победы». В День Конституции России, 12 декабря, уже в 29-й раз сетка вещания телеканала наполнится историями бойцов по обе стороны линии фронта. И конечно, весь день на экране будет транслироваться специальный QR-код для перечисления средств.

Так, зрители телеканала ОТВ увидят кинопроект, посвященный 80-летию легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса «Черные ножи», документальный фильм, посвященный операции «Поток» в Судже, а также документалку, посвященную казачеству на СВО.

В эфир в течение дня выйдут две части спецрепортажа-трилогии Полины Герасимовой «Вернуться с фронта» — о медицинской реабилитации бойцов, а также об их постфронтовой социализации, включающей обучение, в том числе в программе «Герои Южного Урала», и трудоустройство.

Завершит праздничный эфир концерт ко Дню Героев Отечества «Здравствуй, страна героев» (2023 г.).

Все деньги, собранные зрителями ОТВ, будут направлены на нужды бойцов южноуральских подразделений, несущих службу в зоне специальной военной операции.