Будет ли продолжение проекта «Секрет Полишинеля» на ОТВ?

За это время телеканал получил множество положительных отзывов о проекте.

Будет ли продолжение?!

Две недели на телеканале ОТВ шёл проект «Секрет Полишинеля», который дал возможность популярным ведущим попробовать себя в новом качестве, а зрителям узнать интересные факты о личной жизни звёзд медиахолдинга.

Мы уже рассказывали, как прошла первая неделя проекта, и кто из телеведущих раскрыл свои секреты. А на неделе с 23 по 27 ноября пару основным ведущим программы «Наше утро» составили: таинственная Александра Парыгина, скромный и очень обаятельный Иван Уткин, сдержанный и мудрый Константин Устьянцев, интеллигентная Марина Клинова и улыбчивая Юлия Савосина. К примеру, в утреннем шоу 23 ноября, где хозяйкой студии стала ведущая «Астрологического прогноза» Александра Парыгина, зрители ОТВ узнали, какое место в её жизни занимает румба и кого из известных артистов Александра умеет отлично пародировать.

В программе 24 ноября ведущий информационной программы «Время новостей» Иван Уткин рассказал, как зовут его домашнего питомца и почему он до сих пор ходит в холостяках.

А популярный спортивный комментатор и автор программы «Свободный лёд» Константин Устьянцев в эфире от 25 ноября раскрылся, как человек, который знает всё не только о хоккее, но и о других аспектах жизни, а также подарил одному из зрителей крутую майку хоккейного клуба «Трактор».

Ведущая программы «Есть вопрос» Марина Клинова в прямом эфире 26 ноября рассказала о том, кем хотела стать в детстве. Кроме того, зрители смогли убедиться, что наша Марина следит за музыкальными новинками и даже знает, кто такой Моргенштерн.

А Юлия Савосина, автор и ведущая программы «Моя деревня», в утреннем шоу 27 ноября подтвердила свои знания обо всех сёлах Южного Урала. А ещё зрители увидели слёзы в прямом эфире, потому что редакция приготовила Юле очень трогательный сюрприз.

После двух недель проекта мы получили массу отзывов от зрителей. Многим очень понравились необычные дуэты звёзд телеканала ОТВ. А потому руководство решило, что проект должен продолжаться. Но пока сохраним небольшую интригу. Когда и кто из телеведущих медиахолдинга «Первый областной» станет хозяином студии программы «Наше утро», скоро расскажем! Следите за анонсами. Утреннее шоу продолжается!