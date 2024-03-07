Телеканал ОТВ представит проект о женщинах, помогающих фронту

Специальный показ пройдет 8 марта

В Международный женский день на телеканале ОТВ покажут специальный репортаж о больших сердцах жительниц Челябинской области — добровольцев и жен солдат, мам военнослужащих, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий или уже не вернутся домой.

Картина корреспондента Полины Герасимовой расскажет о помощи, которую российским бойцам оказывают в тылу — плетут сети, заливают окопные свечи, делают носилки для раненых. Гуманитарную помощь собирают не крупные компании, а простые жительницы области, проявляющие милосердие и неравнодушие. Программа покажет, что сотни женских рук работают, чтобы каждый боец чувствовал, что за ним стоит его семья и его страна.

Истории сильных женщин смотрите в спецпроекте «Из тыла с любовью» на телеканале ОТВ 8 марта в 14:45.