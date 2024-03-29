Телеканал ОТВ и Фонд 2020 запускают совместный проект о стойкости южноуральцев и их милосердии

Первый выпуск «Сердца Че» уже завтра

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На телеканале ОТВ выходит новый проект «Сердца Че». Это программа о невыдуманных историях людей, которые столкнулись с трудными жизненными испытаниями. Это совместный проект телеканала и Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020. Учредитель фонда Ирина Текслер рассказала, о ком будут выпуски программы.

Герои новой программы — простые жители Челябинской области. Проект поможет людям, которые столкнулись с трудными жизненными испытаниями.

«К нам много поступает обращений, а именно об адресной помощи. Никогда нельзя забывать, что у людей бывают такие ситуации, которые не укладываются в определенные рамки, которые могут подойти к каким-либо государственным программам: социальной, образовательной помощи. Нам и приходится поддерживать такие семьи, как и случилось с героиней нашей первой передачи», — пояснила Ирина Текслер.

Если и вы хотите рассказать свою историю или помочь героям программы #СердцаЧЕ, то можете обратиться в официальное сообщество проекта в «ВКонтакте».

Смотрите премьеру первой серии уже 30 марта в 19:35 (в перерыве после первого периода хоккейного матча) на телеканале ОТВ.