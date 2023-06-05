Телефон доверия центра «Семья» принимает по 9 тысяч звонков от детей ежегодно

Опыт Челябинской области признали одним из лучших в России

Челябинский областной центр социальной защиты «Семья» признали лидером по продвижению детского телефона доверия (ДТД). Челябинцы победили на Всероссийском конкурсе информационно-просветительских материалов в номинации «Помощь доступна», делится в личном телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Челябинская область по количеству звонков находится в тройке лидеров телефонного консультирования по России. Наш опыт перенимают и в других регионах. В 2022 году эта практика вошла в сборник Фонда поддержки детей „ДТД: лучшие практики консультирования“. Кроме того, методику часто поддерживают положительными отзывами эксперты ежегодной Всероссийской конференции Фонда „Эффективные механизмы информирования детей и родителей о возможности получения экстренной психологической помощи по ДТД“», — пишет Ирина Гехт.

На Южном Урале детский телефон доверия работает 12 лет. За это время специалисты отработали более 360 тысяч обращений, причем 80% всех звонков — от детей.

«Самые тяжелые случаи кризисных звонков связаны с жестоким обращением, переживанием травмы, суицидальными реакциями на отношения со сверстниками и родителями. Большинство звонков имеют прямое отношение к происходящим событиям в стране и мире. Ежегодно в среднем число кризисных обращений от детей на ДТД достигает 9000», — замечает Ирина Гехт.

Экстренная линия детского телефона доверия в центре «Семья»: 8-800-2000-122.

Региональный телефон доверия для взрослых: 8-351-721-19-21.

Дети и взрослые могут получить помощь круглосуточно, анонимно и бесплатно.

