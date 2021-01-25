Челябинская телебашня преобразится в Татьянин день

Когда стемнеет, включат праздничную подсветку

В Челябинске в День российского студенчества включат праздничную иллюминацию на телебашне. Сеть башен Российского теле- и радиовещания по стране зажгутся огнями, а медиафасад Останкинской башни в Москве украсит поздравительная открытка.

«Полюбоваться праздничными огнями челябинцы смогут с 19:00 до 23:00 часов», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, сегодня днем студенты местных вузов с размахом отпразднуют Татьянин день. Кто и как отмечает этот веселый праздник, читайте в отдельном материале информационного агентства «Первое областное».