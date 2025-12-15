Телебашня Челябинска 15 декабря зажжет огни в честь культурной столицы — 2027

Для города это звание открывает новые возможности

В честь исторического события — присвоения Челябинску звания «Культурная столица России — 2027» — главная телебашня города включит праздничную подсветку. Торжественная иллюминация запланирована на вечер 15 декабря с 17:15 до 23:45 и будет сопровождаться праздничными салютами, сообщает филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ».

Этот праздничный жест — подарок жителям региона. Таким образом город символически начинает отсчет времени до своего особенного культурного года.

Напомним, Челябинск официально объявлен культурной столицей России в 2027 году. Это признание откроет новые горизонты для развития культуры региона и позволит представить богатое наследие Южного Урала на федеральном и международном уровне. В 2027 году в городе планируется проведение масштабных выставок, фестивалей искусства и музыки, театральных премьер и художественных проектов.