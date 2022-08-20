Алексей Текслер устроил разнос властям Локомотивного за текущую школьную кровлю

В город направлена проверка КСП

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился направить комиссию в Локомотивный городской округ. Цель — выяснить причины, по которым в единственной школе города уже несколько лет подряд не чинится кровля. На стенах учебного заведения уже действительно видны свежие потеки поверх недавней летней покраски, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Напомним, 19 августа Алексей Текслер побывал с рабочей поездкой в трех муниципалитетах на юге Челябинской области: Нагайбакском и Карталинском районах и бывшей «запретке» под Карталами, ныне Локомотивном городском округе. Как выяснилось, накануне визита Текслера в Локомотивный местные жители в соцсетях пожаловались ему на состояние кровли в местной школе.

Сообщения жителей о текущей кровле Алексею Текслеру подтвердила городской депутат Юлия Обухова, в прошлом — как раз директор местной школы. Юлия Николаевна утверждает, что дырявая кровля в 2020 году как раз послужила поводом для ее увольнения, но депутат по-прежнему намерена бороться за учебное заведение. По ее словам, износ кровли в одном из корпусов школы уже достиг 80 процентов и течет она на самом деле уже больше десяти лет, в то время как по документам мэрии — только два года.

В здании школы действительно во многих местах на стенах заметны потеки. Действующий директор объясняет, что они появились уже после проведения текущего летнего ремонта, а на сегодня помещения сданы и считаются готовыми к новому учебному году.

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов доложил главе региона, что по планам Минобра капремонт в школе намечен на следующий год. На прямой вопрос Текслера: что же, ближайший год детям предстоит учиться с текущей крышей? — министр только разводит руками: да, придется.

Напомним, губернатор в первый свой визит в Локомотивный, в конце лета 2020 года, уже давал поручение разобраться с текущей крышей. Тогда глава города Александр Мордвинов получил серьезный разнос. Во время поездки 19 августа мэр отсутствовал: в его семье случилось несчастье. Объясняться пришлось заместителю по финансам Елене Поповой.

Чиновница начала с обвинений в адрес экс-директора: по ее словам, выделенные на ремонт школы в 2020 году муниципальные деньги (460 тысяч рублей) ушли некоему предпринимателю Ярпалову, гарантийных обязательств тот на себя не взял, а отремонтированный участок снова вскоре потек. Обухова ответила своими обвинениями.

«Мне неинтересно, кто виноват, но вопросы есть ко всем! Александр Игоревич, делайте что хотите, но на починку кровли у вас две недели, а потом уже разбирайтесь с ремонтом!» — прервал перепалку вице-мэра и депутат губернатор.

Алексей Текслер распорядился, чтобы 22 августа в Локомотивный были направлены проверяющие, чтобы разобраться в вопросе школьной крыши. Комиссия должна состоять не только из строителей, но и из аудиторов КСП, подчеркнул губернатор.

«Здесь не бардак, здесь какие-то другие слова нужны. Если нужно, я приеду сюда еще раз, еще 25 раз. Во вторник-среду жду выводы комиссии, нужна проверка не только со стороны строителей, но и Счетной палаты. Я был здесь несколько лет назад, все не просто осталось так же, стало хуже! У меня большие вопросы к местным властям: как вообще такое может быть, особенно в преддверии нового учебного года? И с этим я уверен, разберемся. Этим и хороши поездки, что все можно увидеть своими глазами», — подвел итоги визита в Локомотивный глава региона Алексей Текслер.