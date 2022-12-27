«Текслер сохраняет баланс между повесткой безопасности и гражданским управлением» — Евгений Минченко

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью оценил антикризисные стратегии губернаторов

Эксперты Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в рамках проекта «Госсовет 2.0» опубликовали доклад, посвященный антикризисным методам управления, используемым сегодня главами российских регионов. Президент РАСО Евгений Минченко в числе прочих выделяет губернатора Челябинской области Алексея Текслера, нашедшего способ оперативно решать социальные и экономические проблемы, постоянно возникающие после введения санкций и начала специальной военной операции.



Как отмечают эксперты РАСО, с конца февраля 2022 года российским губернаторам приходится действовать в условиях нехватки ресурсов, необходимости ручного управления кризисными ситуациями и запроса от населения на прямое общение с властью. При этом часть ответственности за происходящее вместе с полномочиями делегированы с федерального на региональный уровень.

«Несмотря на локальные трудности, полученные полномочия помогли региональным главам купировать социально-политические риски, принимая более оперативные решения. Формат оперштабов снизил издержки политико-административного взаимодействия между федеральными, региональными властями и представителями сектора общественной безопасности», — отмечает Евгений Минченко.

Эксперты РАСО называют ряд мер, особенно актуальных для ориентированных на экспорт, например металлургических, субъектов Федерации. Это мониторинг цен, льготные кредиты, поддержка малого и среднего бизнеса, финансовая помощь системообразующим предприятиям, отсрочка уплаты региональных налогов, дополнительные региональные меры помощи мобилизованным и их семьям. Как сообщало Первое областное информагентство, все эти меры, начиная с весны, последовательно реализовывались и в Челябинской области. Мимо внимания РАСО это также не прошло.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер создал сразу шесть оперштабов под руководством профильных заместителей по ключевым экономическим направлениям. Были приняты региональные законы об отсрочке налоговых платежей и предоставлении различных льгот для малого и среднего бизнеса. Проведена докапитализация регионального промышленного фонда с целью поддержки проектов импортозамещения. Также реанимирован логистический проект развития ТЛК „Южноуральский“, который должен помочь перенаправить товарные потоки в восточном направлении. В целом Текслеру удается сохранять баланс между повесткой безопасности и гражданским управлением, что выражается в сохранении региональных программ развития при одном из наиболее обширных перечней мер социальной поддержки семей мобилизованных», — констатирует Евгений Минченко.

Сложная экономическая ситуация усугубляется повышенной тревожностью населения: по данным РАСО, число спокойных россиян лишь в преддверии новогодних праздников сравнялось с количеством паникующих граждан. В таких условиях людям очень важна доступность прямой связи с местными и региональными властями, полагают эксперты.

В работе губернатора Челябинской области «тревожный» фактор также учтен: напомним, Алексей Текслер во время поездок в территории регулярно общается с жителями. На его прямую линию, проведенную 14 декабря, жители области прислали более шести тысяч вопросов. На часть губернатор ответил лично, работа над остальными продолжается по сей день. Наконец, число подписчиков только телеграм-канала главы региона превышает 21 тысячу человек, аудитория губернаторских пабликов в соцсетях еще более обширна.

В числе других влияющих на успешную работу глав регионов факторов в РАСО называют «эффективный лоббизм на федеральном уровне». Челябинская область в качестве примера в этом пункте не указана. Но, напомним, ранее Евгений Минченко сам неоднократно называл Алексея Текслера как раз эффективным лоббистом региональных интересов — и в качестве губернатора, и как председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».