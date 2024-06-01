Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем защиты детей

В регионе есть все необходимое для счастливого детства

Сегодня, 1 июня, в России отмечается День защиты детей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что этот праздник в календаре — самый оптимистичный: он наполнен улыбками и веселым смехом.

«Мы даем нашим детям все лучшее, что у нас есть, — любовь, заботу, свои знания и жизненный опыт. Создаем условия, чтобы они росли счастливыми, гармонично развивались, добивались успехов. Воспитывая детей, мы закладываем фундамент для будущего процветания нашей области и страны, а для этого важно формировать у подрастающего поколения твердую гражданскую позицию, патриотизм, правильные нравственные установки»,— подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, Челябинская область — прекрасное место для счастливого детства. Природа Южного Урала очень красива, область интересно изучать. Здесь есть широкие возможности для творчества, экспериментов и изобретательства.

Глава региона также добавил, что правительство делает все, чтобы у ребят из больших и малых городов и сел были одинаково хорошие условия для развития и учебы.

«Желаю всем южноуральским детям и подросткам яркого веселого лета и незабываемых эмоций! А всем взрослым — родителям, опекунам, бабушкам и дедушкам, учителям и наставникам — крепкого здоровья, терпения, новых сил, взаимопонимания с близкими. Пусть дети чаще радуют вас своими улыбками!»— пожелал Алексей Текслер.

Традиционно 1 июня в России проходят различные концерты, развлекательные программы, конкурсы и другие мероприятия для детей и их родителей.