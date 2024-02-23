Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества

Нынешние солдаты продолжают доблестные ратные традиции своих предков

Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что этот праздник символизирует героическую историю страны и нерушимое единство армии и народа.

«Южный Урал гордится своими героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами. Сегодня новое поколение наших земляков продолжает доблестные ратные традиции, с честью выполняет воинский долг там, где это необходимо, мужественно защищает интересы России и жизни соотечественников в ходе специальной военной операции»,— сказал Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что солдаты и офицеры современной российской армии являются истинными наследниками боевой славы своих отцов и дедов. И именно эта неразрывная связь поколений является основой мощи России и залогом ее великого и достойного будущего.

Алексей Текслер пожелал южноуральцам новых успехов и побед, а также счастья, здоровья и добра.

Праздник был установлен в 1922 году и в разные годы назывался по-разному. Нынешнее название он приобрел после распада Советского Союза. День защитника Отечества — это праздник мужчин и женщин, имеющих отношение к оборонной сфере.