Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем весны и труда

Жители Челябинской области добиваются успехов во всех сферах и отраслях

Сегодня, 1 мая, в России отмечается День весны и труда. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что регион всегда уверенно справлялся с большими государственными задачами, а во всех сферах и отраслях жители Южного Урала добиваются успехов, помогая региону и стране развиваться и становиться сильнее.

«От усилий каждого зависит общий результат. Спасибо всем, кто вкладывает в свое дело душу, знания, творческую энергию. Сейчас, когда Россия отвечает на беспрецедентные вызовы, мы можем опираться только на собственные силы, на свой интеллектуальный и кадровый потенциал. Уверен, что вместе мы обязательно добьемся поставленных президентом целей, обеспечим технологический суверенитет страны, одержим победу в специальной военной операции»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что Россия всегда была сильна своими людьми — талантливыми и трудолюбивыми, и так будет всегда. И именно в этом залог всех успехов и достижений.

В праздничный день губернатор пожелал южноуральцам новых сил, удачи в добрых начинаниях и хорошего настроения.