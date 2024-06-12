Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем России

Губернатор подчеркнул, что Челябинская область всегда была и будет опорой страны

Сегодня, 12 июня, отмечается День России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с праздником и подчеркнул, что всех россиян объединяет любовь к родной стране и непоколебимая вера в Отечество.

«Единство и сплоченность во все времена помогали россиянам уверенно преодолевать преграды, побеждать врагов, с честью отвечать на любые вызовы и испытания», — подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, сейчас Россия находится на новом историческом этапе, когда ответственность нынешнего поколения за будущее страны возрастает в разы. Он выразил уверенность в том, что южноуральцы, как и всегда, успешно решат важные государственные задачи, сберегут бесценное культурное наследие, приумножат экономический потенциал страны и сделают все для победы в специальной военной операции.

«Для этого у нас достаточно сил и ресурсов, а самое главное — нами движет любовь к Родине, забота о детях и родителях, стремление сделать мир лучше», — заявил глава региона.

В праздничный день он пожелал южноуральцам здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях.

Официально День России отмечается с 2002 года. До этого дата 12 июня была Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации — государственным праздником, установленным в 1992 году. В 1997 году президент Борис Ельцин предложил переименовать праздник в День России. Официально название было изменено лишь в 2002 году — с вступлением в силу нового Трудового кодекса РФ.