Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем народного единства

Сплоченность и взаимная поддержка делают россиян сильными перед любыми трудностями

Традиционно 4 ноября в России отмечается День народного единства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что южноуральцы, как их героические предки, дорожат независимостью великой России и остаются преданными высшим идеалам мира, свободы, добра и справедливости.

«Мы бережно храним веру в традиционные духовные ценности и созидаем лучшее будущее для новых поколений. Сплоченность, патриотизм и взаимная поддержка делают нас сильнее перед любыми трудностями, помогают отстаивать национальный суверенитет, давать мощный отпор военной агрессии и экономическому давлению»,— отметил губернатор.

По словам Алексея Текслера, важно осознавать, что только общая работа с максимальной самоотдачей даст возможность и силы достойно ответить на любые вызовы и обеспечить надежное будущее страны.

В праздничный день глава региона пожелал южноуральцам здоровья, добра и успехов в добрых начинаниях.