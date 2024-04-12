Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем космонавтики

Полет Юрия Гагарина в космос воплотил мечту человечества о покорении неизведанного

Сегодня, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и подчеркнул, что 12 апреля 1961 года — это особая дата в современной истории, так как в тот день миллионы людей с волнением следили за первым полетом человека в космос.

«С тех пор весь мир знает и помнит отважного героя Юрия Гагарина, его открытую и искреннюю улыбку. Полет первого советского космонавта воплотил мечту человечества о покорении неизведанного, стал настоящим триумфом научной и инженерной мысли»,— подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, Россия на протяжении многих десятилетий была и остается ведущей космической державой и лидером в исследовании внеземного пространства. Достойный вклад в развитие современной космонавтики вносит и Челябинская область: на Южном Урале успешно работают предприятия, которые производят стратегическую продукцию для отрасли, а также разрабатывают и внедряют инновационные технологии.

В праздничный день губернатор пожелал южноуральцам новых достижений и воплощения самых смелых идей.

Напомним, полет советского космонавта Юрия Гагарина на космическом корабле «Восток‑1» продлился 108 минут. Он первым в мире совершил орбитальный облет нашей планеты. В честь этого события в 1962 году был учрежден День космонавтики.