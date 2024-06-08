Алексей Текслер поздравил соцработников с профессиональным праздником

Особую благодарность губернатор выразил за помощь семьям бойцов СВО

Сегодня, 8 июня, в России отмечается День социального работника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил соцработников с профессиональным праздником и подчеркнул, что в этой сфере трудятся неравнодушные, отзывчивые и активные люди, обладающие гибким мышлением и колоссальным терпением.

«Система соцзащиты во многом проявляет важные моменты в отношениях государства и общества: заботу страны о своих гражданах, доверие людей к избранной власти. В Челябинской области социальную поддержку получают все, кто в ней нуждается, — многодетные семьи, пожилые одинокие граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья»,— отметил губернатор.

Также Алексей Текслер поблагодарил соцработников за особое внимание к семьям участников специальной военной операции.

Губернатор пожелал, чтобы этот непростой и благородный труд приносил соцработникам удовлетворение и радость.

День социального работника в России отмечается с 2001 года. Дата 8 июня была выбрана потому, что в 1701 году в этот день Петр Первый издал указ «Об определении в домовых святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».