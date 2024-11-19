Алексей Текслер поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником

Войска сыграли решающую роль не в одной битве

Сегодня, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих и ветеранов и подчеркнул, что ракетные войска и артиллерия вписали яркие страницы в героическую летопись нашей страны, сыграв решающую роль не в одном важнейшем сражении.

«Сегодня, продолжая традиции поколения победителей, наши воины-артиллеристы и ракетчики с честью выполняют долг по защите страны, проявляют высокий профессионализм, мужество, решимость и самоотверженность в ходе специальной военной операции»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Не менее важную работу выполняют и сотрудники южноуральских оборонных предприятий. Они работают не покладая рук, чтобы обеспечить российскую армию необходимым вооружением и боеприпасами.

Алексей Текслер пожелал воинам новых успехов и свершений во имя Отечества и скорейшей победы над противником.

День артиллерии был установлен в 1944 году. Дата 19 ноября была выбрана потому, что в этот день в 1942 году началась операция «Уран» — советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы. Большую роль в сражении сыграли артиллеристы. С 1964 года это День ракетных войск и артиллерии.