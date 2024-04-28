Алексей Текслер поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

В этом году его отмечают в четвертый раз

Сегодня, 28 апреля, в России отмечается День работника скорой медицинской помощи. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов скорой с профессиональным праздником и подчеркнул, что их работа — одна из самых сложных и ответственных в мире.

«Вы спешите на помощь людям в любое время суток, в любую погоду, в самых экстренных и чрезвычайных ситуациях. Именно поэтому в службе скорой помощи работают только настоящие профессионалы, бесконечно преданные своему делу», — сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил врачей, медсестер, фельдшеров, диспетчеров и водителей скорой помощи за их труд, скорость, знания, чуткость и внимательность, которые позволяют сохранять людям жизни.

Глава региона пожелал всем работникам скорой сил и хорошего самочувствия.

День работника скорой медицинской помощи официально отмечается с 2020 года. До этого праздник имел неофициальный статус. Дата 28 апреля была выбрана потому, что в этот день в 1898 году в Москве на полицейских участках появились первые станции скорой помощи.