Алексей Текслер поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником

Он отмечается уже почти 60 лет

Сегодня, 1 сентября, в России отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил специалистов с профессиональным праздником и подчеркнул, что нефтегазовая отрасль является одной из важнейших в отечественной экономике.

«От ее стабильной работы во многом зависит дальнейшее индустриальное развитие, реализация масштабных инфраструктурных проектов, энергетическая безопасность страны. Стараниями работников нефтегазового сектора в дома наших сограждан приходят тепло и газ, меняется к лучшему качество жизни людей», — уточнил губернатор.

Алексей Текслер добавил, что Челябинская область вносит большой вклад в развитие нефтегазового комплекса: ряд предприятий выпускает широкий ассортимент продукции для отрасли и занимается переработкой и транспортировкой топливных ресурсов.

Губернатор поблагодарил работников нефтегазовой отрасли за их добросовестный труд и преданность выбранному делу, а также пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Праздник учредили еще в 1965 году после успешного освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири. С 1980 года он отмечается в первое воскресенье сентября.