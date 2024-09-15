Алексей Текслер поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником

Они грамотно обращаются с «зелеными легкими» Челябинской области

Сегодня, 15 сентября, в России отмечается День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов отрасли и поблагодарил их за профессионализм и бережное отношение к природе.

«Территория Челябинской области более чем на треть покрыта лесами. Это наше достояние, важный рекреационный и экономический ресурс. „Зеленым легким“ Южного Урала мы уделяем особое внимание, стремясь обеспечить экологическое благополучие жителей, сохранить уникальную природу во всем ее многообразии»,— подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, работники лесного хозяйства в регионе успешно внедряют современные технологии деревообработки, используют цифровые информационные системы, успешно предотвращают пожары и незаконные вырубки, а также помогают восстанавливать леса.

Глава региона пожелал всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья и новых успехов.

Праздник традиционно отмечается в третье воскресенье сентября. Он был установлен в 1966 году.