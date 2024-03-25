Алексей Текслер поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Они вносят большой вклад в развитие творческого потенциала региона

Сегодня, 25 марта, в России отмечается День работника культуры. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил тех, кто трудится в сфере культуры, с профессиональным праздником и подчеркнул, что они вносят неоценимый вклад в развитие духовного и творческого потенциала Челябинской области, приумножая уникальное историческое наследие региона и развивая благородные традиции просветительства.

«Активность профессионального сообщества в сочетании с государственной поддержкой сферы культуры сделали нашу область привлекательной площадкой для проведения масштабных мероприятий. Каждый год на Южном Урале с успехом проходят крупные всероссийские и международные фестивали, конкурсы, выставки, научные конференции. Благодаря национальному проекту „Культура“ наши музеи, библиотеки, дома культуры за последние несколько лет кардинально преобразились, стали настоящими центрами притяжения для жителей области», — рассказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил южноуральских работников культуры за увлеченность и энтузиазм, а также пожелал им новых творческих успехов.

День работника культуры учрежден указом президента России в 2007 году. Это праздник для представителей творческих специальностей, сотрудников библиотек, музеев, дворцов культуры и многих других. Традиционно в этот день проходят различные мероприятия, а также награждения лучших работников культуры.