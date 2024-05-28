Алексей Текслер поздравил пограничников с профессиональным праздником

Челябинская область является приграничным регионом уже более 30 лет

Сегодня, 28 мая, в России отмечается День пограничника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил ветеранов и действующих пограничников за надежную службу и напомнил, что в Челябинской области первые форпосты появились еще в XVIII веке. Поэтому на Южном Урале особое отношение к защитникам рубежей.

«В условиях кратно возросших угроз наши пограничники служат надежным заслоном преступности и терроризму, обеспечивают бесперебойную работу пунктов пропуска через государственную границу. Многие сотрудники погранслужбы выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, приближая победу, проявляя себя настоящими героями», — отметил губернатор.

Алексей Текслер также поблагодарил иррегулярные и общественные формирования, которые помогают поддерживать порядок в приграничных районах области. Он подчеркнул, что бдительность и дисциплина в нынешнее время — залог спокойствия и безопасности людей.

День пограничника в России отмечается с 1958 года. Дата 28 мая была выбрана потому, что именно в этот день в 1918 году была учреждена пограничная охрана РСФСР.