Алексей Текслер поздравил мусульман Челябинской области с праздником Ураза-байрам

Это праздник разговения после строгого поста в священный месяц Рамадан

Сегодня, 10 апреля, мусульмане отмечают Ураза-байрам — большой и светлый праздник, означающий окончание священного месяца Рамадан и строгого поста. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил верующих и отметил, что этот праздник наполнен радостью и силой веры. Двери домов в этот день открыты для гостей, а сердца людей — для милосердия, любви и сострадания.

«На протяжении столетий Ураза-байрам объединяет людей, помогает сохранить неразрывную связь поколений, которая держится на вечных духовных ценностях — уважении к старшим, стремлении жить в мире и согласии, творить добрые поступки, помогать нуждающимся. Издавна все эти принципы являются неотъемлемой частью многонациональной культуры России, жизненной философии ее граждан!»— подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер пожелал всем мусульманам крепкого здоровья, весеннего настроения и благополучия.

Ураза-байрам, или праздник разговения, не имеет постоянной даты — она зависит от лунного календаря. В этом году праздник выпадает на 10 апреля. Традиционно мусульмане отмечают его от одного до трех дней, но в некоторых странах празднование может затянуться на неделю.

Верующие готовятся к Ураза-байраму заранее: убираются в домах, приобретают новую мебель, ковры и многое другое. Рано утром, до коллективной праздничной молитвы, мусульмане совершают полное омовение и надевают чистую и праздничную одежду. После молитвы верующие собираются дома за богатым столом с родными, друзьями и соседями.