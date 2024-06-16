Алексей Текслер поздравил медиков с профессиональным праздником

В Челябинской области активно работают над постоянным развитием этой сферы

Сегодня, 16 июня, в России отмечается День медицинского работника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил медиков и подчеркнул, что это самая гуманная профессия, но вместе с тем одна из самых сложных.

«Каждый день медики принимают непростые профессиональные решения, несут колоссальный груз ответственности за здоровье и жизнь пациентов, поддерживают их своей чуткостью и добротой», — отметил Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что уровень здравоохранения во многом определяет качество жизни людей, поэтому в регионе последовательно работают над развитием инфраструктуры и создают условия для того, чтобы южноуральцы получили медпомощь оперативно и качественно.

Алексей Текслер поблагодарил южноуральских медиков за высокий профессионализм, самоотверженность и внимательное отношение к людям. В праздничный день он пожелал им доброго здоровья и успехов в благородном труде.

День медицинского работника традиционно отмечается в третье воскресенье июня. Указ о его учреждении был подписан в ноябре 1980 года. В этот день лучшим врачам вручаются награды и премии, проходят праздничные концерты.