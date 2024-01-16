Текслер поручил южноуральским почтовикам увеличивать число сервисов для граждан

У сельского населения наверняка были бы востребованы госуслуги

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Пласт осмотрел отремонтированное отделение почтовой связи и узнал, на какие услуги могут рассчитывать его посетители.

Отделение Почты России в Пласте было модернизировано в 2023 году при поддержке региона.

«С 2022 года в Челябинской области по поручению президента реализуется программа ремонтных работ в сельских отделениях почтовой связи. Всего отремонтировано 98 сельских отделений, в том числе 58 в 2022 году, 40 ОПС — в 2023-м. Кроме этого, Челябинская область обеспечила ремонт пяти городских отделений, а в 2024 году по программе паритетных ремонтов предусмотрен ремонт 10 городских отделений», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Ремонтные работы в почтовом отделении Пласта, которое обслуживает более 3 тысяч человек, прошли в период с февраля по май 2023 года. Был проведен капремонт системы отопления, замена полов, стен, окон, потолка и прочего, установка современной техники и мебели, пандуса, а также благоустройство прилегающей территории.

По словам директора Управления федеральной почтовой службы России в Челябинской области Владимира Образцова, несмотря на то что отделение четыре месяца находилось на ремонте, срыва рабочего процесса не допущено, все планы выполнены, нареканий к качеству ремонта у населения также нет.

«Все: пол, потолок, стены, — сделали хорошо, качественно, поставили новое оборудование, стандартизировали все. А какие сервисы стали доступны местным жителям после модернизации отделения?» — поинтересовался Алексей Текслер.

Оказывается, теперь пластовчане могут вместе с доставкой пенсии заказать товары на дом. Обратиться на почту за оформлением подписки на любимые издания и за упрощенным получением отправлений.

«А как же госуслуги. Мне думается, это очень востребовано, особенно среди жителей отдаленных территорий? В сельской местности потребность точно есть», — заметил губернатор.

Владимир Образцов отметил, что в отделении есть возможность при необходимости оборудовать для этих целей дополнительное рабочее место.

Также губернатор порекомендовал расширить сотрудничество с Почта-банком, услуги которого доступны на сегодня примерно в половине отделений по области.

Владимир Образцов заметил, что на февраль уже намечено совместное совещание, где будут определено, сколько таких отделений добавится к концу года.