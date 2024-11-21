Текслер поручил ускорить строительство ФОКа в Кизильском

Параллельно надо найти тренеров для занятий

Спортобъект в Кизильском должен был быть сдан 1 декабря, но сейчас его готовность составляет 73%. По словам подрядчика, причины объективные: резкое подорожание стройматериалов и летнее наводнение.





Новый срок — весна 2025-го, и подрядчик обещает не подвести.

Губернатор поручил руководству района и министерству спорта Челябинской области уже сейчас начинать работу по формированию тренерского состава.





«Надо эту работу вести системно, коллеги. Стоит задача охватить физкультурой и спортом как можно больше людей. Для этого мы строим новые объекты, но без грамотных тренеров это будет напрасная работа. У нас есть программа „Земский тренер“, у вас рядом Магнитогорск, Сибай — привлекайте людей», — отметил Алексей Текслер.