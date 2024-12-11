Текслер отправил главу Минздрава в Карабаш решать вопрос с местной больницей

Подрядчик не выполнил обязательства по капремонту, нового еще не нашли

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер взял на личный контороль капремонт больницы в Карабаше после обращения местной жительницы на прямую линию.

«Нам с детьми приходится ездить в соседние города. Мы уже устали, мы хотим лечиться в своей больнице. Подскажите, пожалуйста, когда мы сможем получить качественную медицинскую помощь в своем городе?» — прислала видеовопрос Дарья Зобнина.

Отвечая на вопрос, глава региона подчеркнул, что по программе развития первичного звена здравоохранения в Челябинской области многое сделано, но признал, что есть отдельные случаи сбоев, и сбоев серьезных.

«В целом за последние годы в рамках программы развития первичного звена сделано 254 капитальных ремонта на разных объектах. Это и ФАП, это районные больницы, районные поликлиники. В рамках этой же программы начата была работа по больнице Карабаша, где, с одной стороны, подвел подрядчик, он свои обязательства не выполнил и с ним расторгли отношения. Он, кстати, попал в черный список ФАС. Но, с другой стороны, были и управленческие ошибки — как главного врача, который в целом за эту работу отвечал, так и министерства здравоохранения», — отметил губернатор.

Он добавил, что сейчас объявлен новый конкурс по определению нового подрядчика, и пообещал взять объект на личный контроль. После завершения конкурса и определения нового подрядчика все работы должны быть выполнены быстро и качественно.

Также губернатор обратился к главе Минздрава Татьяне Колчинской с поручением организовать маршрутизацию пациентов, которые не должны страдать от ситуации.

«Медицинская помощь должна оказываться в полном объеме, имею в виду как маршрутизацию, так и направление туда специалистов. Мы в рамках программы развития первичного звена 40 передвижных комплексов, которые могут делать различную диагностику, приобрели — те же флюорографы, маммографы. Это все нужно использовать, чтобы люди получали качественную услугу несмотря на то, что там продолжается ремонт и возник вот такой сбой», — подчеркнул Алексей Текслер.

«У нас ремонты проходят массово. Это не значит, что на это время в объектах здравоохранения, в конкретных районах должны быть какие-то просадки с точки зрения оказания услуг здравоохранения. Все возможности в этой части есть. Соответствующее поручение даю», — добавил он.