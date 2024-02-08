Текслер отметил роль прокуратуры в решении проблемных вопросов на территории Челябинской области

Также губернатор обозначил резервные области сотрудничества органов и правительства региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в коллегии региональной прокуратуры, посвященной итогам работы в 2023 году. Ее провел заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев.

Правительство Челябинской области плотно сотрудничает с областной прокуратурой. В рамках координационных органов и рабочих групп решаются вопросы оперативного реагирования на проблемы, связанные с защитой прав граждан, по всем стратегическим направлениям.

В 2023 году прокуроры Челябинской области вынесли свыше 14 тысяч представлений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено порядка 10 тысяч лиц. По материалам прокурорских проверок следователи и дознаватели возбудили 192 уголовных дела.

В целом по итогам года в области зафиксировано снижение преступности на 2%. Отмечена отрицательная динамика по таким общественно опасным видам преступлений, как убийства, грабежи, кражи, угоны автотранспорта, нарушения правопорядка в общественных местах. Эффективность их раскрытия увеличилась и составила 56,4%.





«Вижу перспективу в использовании ранее не задействованных резервов, прежде всего, в усилении координации деятельности правоохранительных органов одновременно с повышением роли органов прокуратуры в сфере защиты прав и законных интересов жителей нашей области», — отметил Алексей Текслер.

Среди совместных задач остаются вопросы антитеррористической защищенности социально значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей, пресечение правонарушений в сфере экологии, оперативное реагирование на проблемы в стратегических отраслях.

В приоритете — поддержка участников спецоперации и членов их семей. В регионе создана необходимая инфраструктура: работают Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО и областной филиал госфонда «Защитники Отечества».

Губернатор отметил роль органов прокуратуры в решении таких проблемных вопросов, как своевременная выплата заработной платы на предприятиях, восстановление прав участников долевого строительства, обеспечение жильем детей-сирот, помощь инвалидам и другим социально уязвимым категориям.

«Более трех веков в России прокуратура олицетворяет собой справедливость государства, гарантируя соблюдение законности и защиту интересов людей. Руководителя и коллектив прокуратуры хочу поблагодарить за работу, которая ведется», — резюмировал Алексей Текслер.