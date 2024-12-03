Алексей Текслер обратился к южноуральцам в День неизвестного солдата

Губернатор Челябинской области подчеркнул, что благодаря подвигам неизвестных героев нынешнее поколение живет в свободной стране

Сегодня, 3 декабря, в России отмечается памятная дата — День неизвестного солдата. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что этот день служит вечным символом воинской доблести, истинного патриотизма и бессмертного подвига бойцов, которые отдали свои жизни в защиту Отечества.

«Места гибели и имена многих из них до сих пор не установлены. Но мы знаем главное: их героическая жертва была не напрасна. Наша свободная Родина, большая, сильная, независимая страна — это бесценный дар ныне живущим и будущим поколениям от безымянных героев прошедших войн и военных конфликтов»,— отметил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что нынешнее поколение должно быть достойно памяти павших воинов и твердо следовать их примеру, защищая Родину от любых посягательств.

«Будем бережно хранить историческое наследие и великую российскую культуру, развивать поисковое движение, воспитывать детей в традициях патриотизма и служения Отечеству»,— добавил глава региона.

Южноуральцам в этот день Алексей Текслер пожелал мира и добра.

День неизвестного солдата был установлен в 2014 году. Дата 3 декабря была выбрана потому, что в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе на въезде в Зеленоград и торжественно захоронили у стены московского Кремля в Александровском саду.