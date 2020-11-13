Юные южноуральцы будут получать технологическое образование

Об этом рассказал Алексей Текслер на круглом столе «Клуба губернаторов».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в круглом столе «Клуб губернаторов: драйверы технологического развития в регионах». Мероприятие было организовано в рамках федерального форума «Сильные идеи для нового времени».

«Для нас сегодня важнейшая задача — создание экосреды для технологического развития, и мы понимаем, что для этого нужно выстроить своеобразную лестницу — от детских технопарков и „Кванториумов“ до стартапов и успешных бизнесов. Это позволит развивать не только формат НТИ (перспективные технологические рынки и отрасли), но и сам регион, потому что для нас важно, чтобы не только молодежь, но и все производительные силы оставались в Челябинской области», — прокомментировал ситуацию Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что уже сейчас необходимо вовлекать школьников в техническое творчество. Для этого на территории региона постоянно открываются детские технопарки и центры цифрового образования.

Кроме того, Алексей Текслер отмечает, что необходимо объединить школы и СПО для того, чтобы ученики могли получать дополнительное образование.

«На уровне СПО и вузов надо дать возможность студентам делать первые шаги в технологическом бизнесе: есть инициатива по развитию малых инновационных предприятий на уровне СПО», — сообщил глава региона.

Еще одним важным пунктом для технологического развития губернатор назвал эффективную инфраструктуру поддержки этого направления, а также превращение пилотных проектов в крупный бизнес.