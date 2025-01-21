Техникумы и колледжи в Челябинской области востребованы больше вузов

Интерес к СПО в регионе превышает среднероссийские показатели

В Челябинской области растет интерес к среднему профессиональному образованию. В техникумы и колледжи сейчас уходят до 70% всех выпускников девятого класса. При этом в целом по России интерес к обучению в вузах и ссузах находится на одном уровне, рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Ольга Статирова.

«Сейчас на Южном Урале 104 тысячи студентов получают среднее профессиональное образование и только 80 с небольшим тысяч учатся в вузах. Популярность СПО растет. Около 70% выпускников девятого класса уходят в техникумы и колледжи», — заявила Статирова.

Интерес к СПО чиновница объясняет стремлением молодых к самостоятельной жизни и финансовому достатку. Среднее профессиональное образование дает возможность достичь их быстрее, чем высшее.

«Уже с первого курса у студентов ссузов может начинаться практика. При этом она оплачиваемая и с официальным трудоустройством. Поэтому ребенок, чуть только достигнув 18 лет, а иногда еще и не достигнув, уже получает настоящую зарплату. Конечно, это связано и с чрезвычайным дефицитом рабочих кадров, который переживает вся страна. Мы — регион промышленный. И предприятия борются за студентов, дают им все больше и больше возможностей для развития», — говорит Ольга Статирова.

Помимо этого техникум или колледж могут стать хорошей площадкой для подготовки к поступлению в вуз. Если выбранное направление подготовки совпадает с тем, на кого молодой человек или девушка учились в ссузе, в институт можно поступить по внутреннему экзамену. Иногда это легче, чем сдать ЕГЭ.

Уже в ближайшее время техникумы и колледжи Челябинской области выложат на собственных сайтах графики дней открытых дверей, чтобы будущие студенты смогли примерить на себя разные профессии, а также познакомиться с условиями поступления и обучения. Приемная компания в ссузы начнется не позднее 20 июня.

Ольга Статирова отмечает, что подавать документы ребенок может в несколько колледжей. Если у вузов есть ограничение — не больше пяти учебных заведений, то в колледжах таких ограничений нет.

«Поэтому нужно реально оценивать свои возможности, смотреть на проходной балл, который отражается на сайте ссуза, и воспользоваться возможностью подать заявление в несколько колледжей, а также на разные специальности одного колледжа, потому что конкурс здесь может быть разным», — советует школьникам Ольга Статирова.

Кстати, практически во всех ссузах на первом курсе идет освоение общеобразовательной программы 10—11‑х классов. Поэтому, не попав в колледж своей мечты, можно начать обучение в другом ссузе, а после первого курса попробовать перевестись сразу на второй курс изначально выбранного учебного заведения. Или с платного обучения на бесплатное.

Поступление в ссузы Челябинской области сейчас идет по конкурсу аттестатов. Сейчас ребятам, нацелившимся на ссузы, стоит все-таки подналечь на учебу.

«Конкурс аттестатов — это не просто „сложили все оценки и поделили на их количество“. У образовательной организации есть право выбрать те предметы, которые интересуют их, и средний балл будут считать только по ним. Например, может не учитываться оценка за рисование или за физкультуру», — замечает Ольга Статирова.

На некоторые специальности ссузов поступить с тройками сейчас нельзя даже за деньги.

Если не сдать ОГЭ, аттестат не выдадут вообще, а ребенка оставят на повторное обучение по проблемным предметам. Но и это сегодня не ставит крест на карьере. Многие техникумы и колледжи при поддержке властей челябинской области готовы работать с ребятами без аттестатов.

«Ссузы предлагают им ускоренную профподготовку с выдачей свидетельства о получении рабочей профессии вместо диплома. Это тоже гарантия трудоустройства», — отмечает Ольга Статирова.

Педагоги, кстати, заметили, что, осваивая рабочую профессию, многие дети начинают лучше справляться со школьными предметами: им становится более понятна математика, физика. Поэтому проходить повторное обучение в школе можно параллельно с учебой на курсах в ссузе, а через год поступать в техникум снова.

Те же, кто получил аттестат, но не прошел по конкурсу в ссуз, может вернуться в школу. Отучиться 10‑й и 11‑й класс, исправить оценки в итоговом аттестате и поступить в учебное заведение своей мечты.