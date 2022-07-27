Театры и ДК Челябинской области присоединились к акции памяти погибших детей Донбасса

На сутки обложки групп учреждений культуры региона сменятся картинкой с силуэтом памятника на Аллее Ангелов в Донецке

27 июля Донецкая Народная Республика проводит День памяти детей, погибших в ходе войны с украинскими националистами. Челябинская область в этом году присоединилась к акции «Мы хотели жить!». До полуночи 28 июля заставки пабликов учреждений культуры (и всех желающих) сменятся картинкой горящей свечи на фоне силуэта памятника маленьким гражданам ДНР, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального министерства культуры.



Напомним, в Челябинске и донбасском городе Ясиноватая проходит Неделя дружбы. Массовых мероприятий не проводится: Ясиноватую постоянно обстреливают украинские войска и собираться большими группами там просто опасно. Большинство мероприятий Недели дружбы проходят в онлайн-режиме.

Именно в рамках «Недели дружбы Ясиноватая — Челябинск» учреждения культуры Южного Урала присоединились к акции «Мы хотели жить!». С полуночи 27 июля до 28 числа заставки групп в «ВКонтакте» заменены на специальное изображение.

27 июля — памятная дата, установленная указом главы ДНР 11 июля 2022 года. В 2015 году в Донецке был открыт мемориальный комплекс «Аллея Ангелов» в память о детях, погибших от пуль и снарядов националистов. В 2017 году на Аллее Ангелов была установлена скульптурная композиция — мальчик, закрывающий собой девочку.

На мемориальной плите выбиты имена 66 погибших к маю 2015 года детей и подростков. Самым старшим было по 18 лет, младшим — по несколько месяцев.