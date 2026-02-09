«Тайные поклонники» могут развести челябинок на деньги

Это одна из самых популярных мошеннических схем

В канун 14 февраля челябинок может ждать обман там вместо приятных сюрпризов. Именно в праздники активизируются мошенники, которые создают поддельные сайты цветочных служб, магазинов подарков и ресторанов, чтобы обмануть покупателей, рассказали специалисты Регионального центра финансовой грамотности и инициативного бюджетирования корреспондентам om1.ru.

Эксперты объясняют, что праздничная суета и эмоции часто лишают людей бдительности. Мошенники этим пользуются: они запускают в рекламных сетях фишинговые страницы, внешне неотличимые от настоящих. После оплаты заказа покупатель не видит ни букета, ни подарка, зато у преступника появляется доступ к его банковской карте.

Еще одна популярная схема — звонок или сообщение от «курьера», который уже едет с подарком от тайного поклонника. Для подтверждения доставки у человека просят сообщить код из смс. Он позволяет получить доступ к банковскому счету или личному кабинету на Госуслугах.

Щедрые предложения тоже могут стать обманом. Скидки до 90% или сообщения о выигрыше дорогого приза — не повод для радости. Чтобы «получить» такой подарок необходимо оплатить «доставку», «страховку» или «налог». Но перечислив деньги, желанную вещицу получатель никогда не увидит.

Знакомства в интернете также опасны. Нередко по ту сторону экрана может находиться мошенник. Втеревшись в доверие и назначив встречу, злоумышленник просит оплатить часть расходов по ссылке. После перевода — человек пропадает.

Эксперты рекомендуют всегда проверять адрес сайта в строке браузера — у подделок часто бывают ошибки. Официальные сайты магазинов стоит искать через поисковики, а не переходить по ссылкам. Также нельзя сообщать коды из смс.

Ранее ИА «Первое областное» рассказало, сколько и на что планируют потратить деньги челябинцы к 14 февраля.