/ Тайник времен существования НКВД обнаружили в тюрьме на Южном Урале

Рукописные брошюры датируются 1932-1933 годами.

Необычную находку сделали в стенах верхнеуральскою тюрьмы. Тайник с библиотекой рукописных брошюр обнаружили специалисты ГУФСИН. Документы датируются 1932–1933 годами, когда там находился политический изолятор НКВД.

Из текстов рукописей можно сделать вывод о том, что даже находясь в заключении, узники собирались на общие собрания (количество присутствующих доходило до 30 человек), организовывали дискуссии, выражали свою точку зрения по политической и экономической ситуации не только СССР, но и зарубежных стран. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Отметим, что после изучения документы будут переданы в постоянно действующую экспозицию по истории уголовно-исполнительной системы учреждения.

