Тайна создания Каслинской плащаницы разгадана наполовину

Следы уводят в Екатеринбург

Доцент ЮУрГУ, доктор философских наук Ольга Ковтун изучает плащаницу, которая была изготовлена в XIX веке для храма Вознесения Господня в Каслях. Ученый пытается установить, где изготовили этот памятник церковного декоративного творчества, сообщает пресс-служба вуза.

Каслинская плащаница отличается монументальными размерами: в центре полотна — сцена снятия Христа с креста, также золотыми нитями по вишневому бархату вышиты слова песнопения.

Характерной особенностью указанной плащаницы являются накладные нимбы святых, которые выполнены в технике меднолитой пластики с позолотой. Изготовление меднолитых накладных нимбов было ремеслом местных старообрядцев, но постепенно распространилось на Урале повсеместно.

«Художественное мастерство, а также характер орнаментального узора, выполненного „литым“ швом „в прикреп“ по карте, традиционным для торжокского промысла, дает основание предположить, что плащаница выполнена в золотошвейной мастерской Ново-Тихвинского монастыря в конце XIX века, чьи мастерицы учились в Москве и Арзамасе», — отмечает Ольга Ковтун.

Но узнать, где изготовлена плащаница: в Екатеринбурге или в других мастерских — пока нельзя. Для окончательного вывода нужны дополнительные исследования.